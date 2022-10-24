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Osmaniye'deki orman yangını; havadan müdahale sürüyor

DHA

Osmaniye'deki orman yangını; havadan müdahale sürüyor


Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, dün çıkan ve bugün de süren sarp arazideki orman yangınına havadan helikopterlerle müdahale devam ediyor.
Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere Köyü Ağlar mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahale edemediği yangına helikopterlerle havadan müdahale edilmeye başlandı. Arazöz ve iş makineleriyle yangının aşağı kesimlere sıçramaması için önemler alındı. Dün akşam saatlerinde ara verilen yangına müdahale, sabah saatlerinde yeniden başladı. Sarp arazideki yangın, etkisini sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-10-24 13:10:23

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