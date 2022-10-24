Osmaniye'deki orman yangını; havadan müdahale sürüyor (2)

HELİKOPTERLER ARA VERDİ
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşildere Köyü Ağlar mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında çıkan ve bugün de süren sarp arazideki orman yangınına müdahale eden helikopterler, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Karadan müdahale edemeyen ekipler, yangının aşağı mahallelere sıçramaması için önlemlerini artırdı.
EKİPLER NÖBETTE
Mahallelerin çevresine çok sayıda arazöz ve iş makinesi konuşlandırıldı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, alevlerin yayılabileceği bölgelerde nöbet tutmaya başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-10-24 22:03:54
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