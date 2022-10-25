Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün (2)

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önceki gün orman yangınının çıktığı Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere Köyü Ağlar mevkisindeki sarp araziye ekipler ulaştı. Arazide 10 hektarlık alanda etkisini sürdüren yangına karadan ekipler müdahale ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2022-10-25 17:52:51



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