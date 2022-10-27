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19 saka kuşu avladı, 29 bin 627 TL ceza kesildi

DHA

19 saka kuşu avladı, 29 bin 627 TL ceza kesildi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ortak yapılan denetimlerde, ağ düzeneği ile yakalanmış, kafes içinde 19 saka kuşu bulundu. Koruma altındaki kuşları avladığı belirlenen Suriye uyruklu kişiye 29 bin 627 TL para cezası kesildi.
Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa Hayvanları Koruma Timi ile birlikte kırsalda yaptıkları koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, Suriye uyruklu bir kişi tarafından, yasak olmasına rağmen kurulmuş ağ düzeneği ile yakalanıp kafeslere konulmuş 19 saka kuşu ele geçirdi.
DOĞAYA SALINDILAR
İsmi açıklanmayan Suriye uyruklu kişi hakkında 26 bin 600 TL tazminat ve 3 bin 27 TL ceza olmak üzere toplam 29 bin 627 lira idari para cezası uygulandı. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılan saka kuşları, Yeniköy mevkisinde yeniden doğaya salındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-10-27 10:37:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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