FETÖ´nün firari üyelerini yurt dışına kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de FETÖ/PDY´nin firari üyelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan´a kaçmalarını yardımcı oldukları iddia edilen ve KHK ile kamu görevinden çıkarıldıkları tespit edilen D.A. ve A.K., yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde FETÖ/PDY´nin mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyle faaliyet gösterdikleri gerekçeleriyle haklarında adli işlemler bulunan ve yargılamalarına devam edildiği tespit edilen, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görevliyken KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldıkları anlaşılan D.A. ve A.K.´nın, firari örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmalarını yardımcı olduklarını tespit etti.
Şüphelilerin, 22 Ekim günü Osmaniye´den hareketle önce İstanbul´a oradan da Yunanistan sınırında bulunan Edirne'nin Keşan ilçesine geçtikleri, burada yürüttükleri faaliyet sonrası da yine aynı güzergahtan kara yoluyla Osmaniye´ye dönüşe geçtikleri tespit edildi. 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali giriş bölümünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 2 bin 400´er euro ele geçirildi.
TEM Şube Müdürlüğü´nde işlemleri tamamlanan D.A. ve A.K., 26 Ekim günü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-10-27 17:53:47
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