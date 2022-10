Araştırma merakı Otizmli Gökay´ı hayaline ulaştırdı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de küçükken annesinin aldığı mikroskoptan ilham alıp araştırmaya başlayan otizmli Gökay Doğan Gök'ün (18) hayalini kurduğu biyoloji bölümünü kazandı. Otizmin korkulacak bir durum olamadığını ifade eden Gök, "Çocuklar eğer kabullenilmezse tedavi her zaman sekteye uğrar. Çocuk kendisini mutlu hissetsin ve diğer insanlarla kaynaşsın. Bunlar olmazsa otizm tedavisi bir şeye yaramaz" dedi.

Gökay Doğan Gök'e 5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Gök, o dönem annesinin aldığı oyuncak mikroskoptan ilham alıp araştırma yapmaya yöneldi. Otizmli olmasına rağmen engelleri aşıp araştırmaya merak salan Gök, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı, üniversite sınavına girdi. Sınav sonuçları açıklanınca, tercih döneminde birinci sıraya küçüklüğünden beri hayalini kurduğu biyoloji bölümünü yazan Gök, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne yerleşti.

'OTİZM KORKULACAK BİR ŞEY DEĞİL'

Çocukken araştırmaya meraklı olduğunu kaydeden Gök, "Mikroskopla çoğu şeyi inceliyordum ve bu da bende bir ilgi uyandırdı. Biyoloji bölümünü seçmemdeki en büyük etken araştırmayı sevmem oldu" dedi.

Otizmin korkulacak bir şey olmadığını belirten Gökay Doğan Gök, "Tamamen özel insanlarız. Çocuklara her zaman güven duyulmalı. Çocuklar eğer kabullenilmezse tedavi her zaman sekteye uğrar. Aileler çocuklarını hiçbir zaman kısıtlamamalıdır. Onları dışarıda dolaştırmalı, parka götürmelidirler. Çocuk kendisini mutlu hissetsin ve diğer insanlarla kaynaşsın. Bunlar olmazsa otizm tedavisi bir şeye yaramaz. Ailem olmasaydı, benimle ilgilenmeselerdi, kim bilir ne olurdum tahmin edemiyorum. İyi yetiştirdikleri ve hep ilgilendirdikleri için çok mutluyum" dedi.

'ÖZEL ÇOCUKLAR, HAYATIN İÇERİSİNDE OLMALI'

Annesi Nuray Gök ise özel çocuklu ailelere tavsiyelerde bulunarak, "Gökay, 2004 yılında doğdu. Otizm teşhisi 5 yaşında konuldu. İlkokul, ortaokul ve liseyi devlet okullarında okudu. Sadece doğru tanı ve doğru eğitimle biz bunu başardık, sevgiyle, sabırla. Bu şekilde doğru bir yol izledik. Bugünlere kadar geldik. Sevdiği bölümde üniversiteyi kazandı. Üniversitede daha güzel günler olacağına inanıyorum. Bu süreçte Osmaniye Otizm Derneği'nin de büyük katkısı var. Ailelere tavsiyem, çocuklarına güvensinler, yapamayacaklarına inanmasınlar, yarı yolda bırakmasınlar çocuklarını. Doğru tedavi, doğru ilaçlar, sevgi ve sabır. Çocuklarımızı sevelim, bunlar özel çocuklar, hayatın içerisinde olması gerekiyor. Bilmediğimiz çok güzel özellikleri var. Bu özellikleri eğitimle ortaya çıkıyor. Gökay da özel bir çocuk ve çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-10-28 10:48:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.