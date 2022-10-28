Masada yemek beklerken üzerlerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Her üç çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir kebapçıya ait kaldırımdaki masalara, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Masalardan birinde oturup yemek bekleyen 2 kişinin aracı son anda fark edip kaçarak kurtulduğu anlar, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir kebapçının önünde, kaldırımdaki masalara, ardından da yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durdu. Bu sırada, masalardan birinde oturup yemek bekleyen 2 kişi, aracı son anda fark edip kaçtı. Ölümden dönen 2 arkadaş, kaza sırasında savrulan parçalar nedeniyle hafif yaralandı. Hafif ticari araçtaki 4 kişiden 2´si yaralanırken, 2 kişi ise kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-10-28 11:53:34



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