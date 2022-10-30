Osmaniye'de orman yangını: 50 dekar alan zarar gördü

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 6 arazöz ve 20 orman işçisi sevk edildi. 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığı yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-10-30 14:05:26
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