Hastanenin acil girişine çamurlu ayakkabılarını çıkararak girdiler



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de tedavi için hastaneye gelen iki kişi, çamurlu olduğu için ayakkabılarını acil giriş kapısı önünde çıkartıp içeri girdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen iki arkadaş, çamurlu ayakkabılarını dışarıda çıkarttı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın röntgen çektirmeye gittiği görüldü. Röntgen sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personelinin, giymeleri için galoş getirdiği görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-10-31 11:46:14



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