Hastanenin acil girişine çamurlu ayakkabılarını çıkararak girdiler (2)



`HASTANEYİ KİRLETMEMEK İÇİN AYAKKABIMIZI ÇIKARDIK´

Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne girişte çamurlu ayakkabılarını çıkarıp içeriye girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişinin, çiftçi İsmail Açıkgözoğlu (41) ve oğlu Halil Açıkgözoğlu (22) olduğu ortaya çıktı. Tarlada çalışan İsmail Açıkgözoğlu´nun, evde düşünce ayağı burkulan oğlu Müslüm Açıkgözlü´yü (15) diğer oğlu İsmail ile birlikte tedavi için hastaneye getirdiği öğrenildi. Baba ve iki oğlu hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından DHA´ya konuştu.

Bamya tarlasında oğlu Halil ile çalışırken evdeki diğer oğlunun düşerek ayağını burktuğunu öğrendiğini söyleyen İsmail Açıkgözoğlu, "Tarlada çalışırken telefon geldi apar topar çıktık. Oğlumu hastaneye getirdik. Tarladan çıktığımız için ayaklarımız, ayakkabılarımız çamurdu. Hastane personeli ayakkabıyla girmemizin sorun olmayacağını söyledi ama biz yine de hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarımızı çıkardık. Sonra bize galoş verdiler. Sağ olsun çok da ilgilendiler" dedi.

'MUTLU OLDUM'

Tedavisinin ardından taburcu olan Müslüm Açıkgözoğlu ise sabah evin kapısını açamadığı için damdan girmeye çalıştığını bu sırada üzerine bastığı plastik borunun kaymasıyla yere düştüğünü söyledi. Taburcu olduktan sonra babasının ve ağabeyinin hastaneye ayakkabısız girdiği görüntüleri izlediğini belirten Açıkgözoğlu, bu duyarlılıktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2022-10-31 14:31:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.