Bakan Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu yönetti; 130 gözaltı (2)

OPERASYONA 430 PERSONEL KATILDI
Osmaniye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 8 özel harekat ekibi, 4 çevik kuvvet timi olmak üzere 430 personel katılırken, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 7 narkotik köpeği kullanıldı. 138 kişinin yakalanmasına yönelik 110 adrese yapılan baskınlarda, 130 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 400 gram sentetik kannabionid, 140 gram metamfetamin, 190 gram eroin, 60 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 çalıntı motosiklet ve 1450 TL ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2022-11-02 13:48:10
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