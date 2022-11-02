Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi yedikleri tavuktan zehirlendi

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)OSMANİYE'de aynı aileden 7 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2022-11-02 21:27:55



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