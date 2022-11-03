Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki kardeşlerden 1´i öldü, diğeri yaralandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Abdullah Bebek (30) öldü, kardeşi Hacı Muhammet Bebek (23) ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi´nde Karaçay Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla Abdullah Bebek yönetimindeki 01 BDP 16 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Bebek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan kardeşi Hacı Muhammet Bebek ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazanın ardından kaçan hafif ticari aracın sürüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-11-03 16:39:19



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