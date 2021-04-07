Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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