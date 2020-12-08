OSMANİYE - Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

AA

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da sessizliğe büründü.Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.