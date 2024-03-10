İslam dünyasında gözlerin çevrildiği Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak olup ilk teravih namazı merak ediliyor. Yurdumuzun dört bir yanında bu ay itibariyle oruç tutarak ve teravih namazları kılarak ibadet edecek yurttaşlarımız için Osmaniye dahil olmak üzere il il teravih namazı saatlerini derledik. İşte, Ramazan ayının ilk haftasının 2024 Osmaniye teravih namazı saatleri...