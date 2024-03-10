Osmaniye teravih namazı saatleri 2024: Osmaniye'de teravih namazı ne zaman kılınacak?
Müslüman alemi için büyük önem arz eden Ramazan ayı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye saatlerinden sonra teravih saatleri de gündem oldu. Osmaniye teravih namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Tüm iller için olduğu gibi Osmaniye 2024 teravih namazı saati de araştırılmaya başlandı. Peki, Osmaniye'de teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte, ayrıntılar...
İslam dünyasında gözlerin çevrildiği Ramazan ayı 11 Mart'ta başladı. Yurdumuzun dört bir yanında bu ay itibariyle oruç tutarak ve teravih namazları kılarak ibadet edecek yurttaşlarımız için Osmaniye dahil olmak üzere il il teravih namazı saatlerini derledik. İşte, Ramazan ayının ilk haftasının 2024 Osmaniye teravih namazı saatleri...
1. GÜN 10 MART PAZAR
Osmaniye teravih namazı saati: 19:59
2.GÜN 11 MART PAZARTESİ
Osmaniye teravih namazı saati: 20:00
3.GÜN 12 MART SALI
Osmaniye teravih namazı saati: 20:01
4.GÜN 13 MART ÇARŞAMBA
Osmaniye teravih namazı saati: 20:02
5.GÜN 14 MART PERŞEMBE
Osmaniye teravih namazı saati: 20:02
6.GÜN 15 MART CUMA
Osmaniye teravih namazı saati: 20:03
7.GÜN 16 MART CUMARTESİ
Osmaniye teravih namazı saati: 20:04
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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?
Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.
TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINABİLİR Mİ?
Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selâm verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rek'atta selâm verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/74-75; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/117).