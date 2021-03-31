Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısını yineledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısını yineledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan ve nüfusa oranla vaka sayısında artış gözlenen Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz tedbirlere uyma çağrısını tekrarladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısını yineledi
AA

Vaka sayısı 13-19 Mart'ta 100 bin kişide 198,52'den, 20-26 Mart'ta 100 binde 244,10'a yükselen kentte, salgına karşı alınan tedbirler Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla denetlendi.

Vali Yılmaz, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşla sohbet etti, vaka sayısındaki artışa dikkati çekti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Yılmaz, herkesin tedbirlere uymasını istedi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kovid-19'la mücadelede Dinamik Denetim Süreci'ni sahada uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, özellikle insan hareketliliğinin fazla olduğu bölgelerde denetimlere ağırlık verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi ancak hep birlikte başarabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla kurallara uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemelerini istiyoruz. Maalesef ilimizde vaka sayındaki artış devam ediyor. Hepimiz biliyoruz ki bunu durdurmanın tek yolu kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara istisnasız uyulduğunda bundan çok rahat bir şekilde kurtulacağımızı biliyoruz. Kuralları uygulamanın hiçbir zorluğu yok. Maskemizi takacağız, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu kuralları hassasiyetle uygulamak, bu mücadelenin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu artışın devam etmemesi için, ilimizde koronavirüsü bitirmek için bütün Osmaniyeli hemşehrilerimden bir kez daha kurallara sıkı sıkıya uymalarını, bu mücadeleye destek vermelerini talep ediyorum."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hayvanlar için ilk koronavirüs aşısı tescillendi - Haberler
SAĞLIKHayvanlar için ilk koronavirüs aşısı tescillendi
İLK ÜLKEYİZ! Son Dakika: Intranazal aşının (sprey aşı) dünyada ilk oldu! Diğerlerinden farkı ne? - Haberler
SAĞLIKBurundan aşı geliştiren ilk ülkeyiz! İşte sprey ...
Son dakika haberi Bakan Varank'tan VLP aşı açıklaması! Faz-1 insan denemeleri başladı
SAĞLIKBakan Varank müjdeyi verdi! Faz-1 insan denemeleri ...
SON DAKİKA: 2.8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'de! İşte ilk görüntüler - Haberler
SAĞLIK2.8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'de! İşte ilk ...
"ACIMASIZ BİR DERS!" Hiçbir kıta bir pandemiyi tek başına yenemez - Haberler
SAĞLIK"Hiçbir kıta pandemiyi tek başına yenemez"
Corona virüsü belirtileri gün gün burada! Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir?
SAĞLIKİşte Corona virüsü belirtileri...
VARYANT KABUSU! Son dakika: Kalp rahatsızlıklarında patlama!
SAĞLIKYeni varyant korkuttu! O vakalarda patlama...
Son dakika haberi Bilim Kurulu toplanıyor!
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
31 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Almanya'da AstraZeneca aşısı için 60 yaş üstü tavsiyesi
SAĞLIKAlmanya'da AstraZeneca aşısı için 60 yaş üstü ...