Osmaniye ve Adana'da yarın okullar tatil mi? Soğuk havalar ve kuvvetli kar yağışı pek çok ilimizde okulların tatil edilmesine neden oldu. Peki, 11 Mart Cuma yarın Osmaniye ve Adana'da okullar tatil olacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, "Osmaniye ve Adana'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı...