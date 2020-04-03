Osmaniye ve Yalova'da giriş çıkışlar yasaklandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 30 büyükşehire giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Osmaniye ili Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Hatay illerinin arasında kaldığı için giriş çıkışların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Yalova ilinde ise de durum aynı. Yalova ili de Kocaeli ve Bursa illeri ile karayolu bağlantısı olduğu için giriş çıkışların nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. İşte haberin detayı

OSMANİYE VE YALOVA'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı'nın giriş çıkışları yasakladığı 30 büyükşehir arasında Osmaniye ve Yalova yer almamasına rağmen büyükşehirler ile çevrili olan bu illlerde ulaşımın nasıl sağlanacağı henüz belli değil.