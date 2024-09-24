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        Osmaniye Yer Fıstığı Festivali 25 Ekim'de başlayacak

        Osmaniye Belediyesi'nce organize edilen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek. Festivalin hazırlık toplantısına katılan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan yer fıstığımızı en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:45
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        Osmaniye Yer Fıstığı Festivali
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        Osmaniye Belediyesince organize edilen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali'nin hazırlık toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in katılımıyla yapıldı.

        Kamu kurumlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, festival alanının düzenlenmesi, güvenlik önlemleri ve etkinlik programı gibi konular ele alındı.

        Başkan Çenet, Osmaniye Yer Fıstığı Festivali'nin 25-27 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

        Çenet, Osmaniye'nin yer fıstığının üretimi ve işlenmesinde öne çıktığını belirterek, "Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan yer fıstığımızı en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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        #yerel haberler
        #osmaniye yer fıstığı festivali
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