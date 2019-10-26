Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde Okan P. ve Cafer P. ile Tarık Gök ,Muhammet G. Halil K. arasında köyde bulunan anlaşmazlığın olduğu tarlada tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Önce sopaların kullanıldığı kavgada tüfekle de ateş edildi. Yaşanan kavga sonrası 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan 50 yaşındaki Tarık Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ilçede ki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Jandarma olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Soruşturma sürüyor.