İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde tespit edilen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Özel eğitimli narkotik köpeğin katılımıyla yapılan aramalarda 17 bin adet uyuşturucu hap, 11 bin 450 gram skunk, 407,86 gram eroin, 109,78 gram bonzai, 42 sentetik ve ecza, 8,9 gram metamfetamin, 3,13 gram fubinica, saksılara ekili 2 Hint keneviri, hassas terazi, 5 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 64 bin 855 TL para, bin ABD Doları ve 20 euro ele geçirdi.

Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden Ali Can D., Mehmet A.E., Aykut B., Hasan K., Mehmet Ali K.,Yahya İ., Muhsin Y., Ramazan P., Metin U., Yahya G. ve Mehmet Y. tutuklandı.