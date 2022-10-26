Osmaniye’deki orman yangınında sıcak gelişme!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgenin sarp dağlardan oluşması nedeniyle yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilememişti.
RÜZGARLA ETKİSİNİ ARTIRDI
İHA'da yer alan habere göre yangın, dün akşam saatlerinde bölgede esen rüzgarın da etkisiyle etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi.
SABAHA KADAR ARALIKSIZ MÜCADELE EDİLDİ
Bölgede daha önceden önlem alan ekipler alevlere akşam saatlerinde karadan müdahale etmeye başladı. 30 teknik eleman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahaleye başlayan ekipler, Yeşildere köyüne doğru yaklaşan yangına sabaha kadar aralıksız müdahale etti.
SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerin de destek verdiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
200 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
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