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- Misli.com 3. Lig müsabakası, ev sahibi ekibin Kovid-19 testinin TFF'nin istediği şekilde olmaması nedeniyle tatil edildi

Müsabaka öncesi yapılan eşgüdüm toplantısında, Osmaniyespor FK takımının, Kovid-19 için TFF tarafından istenilen burun ve boğaz sürüntü testi yerine antikor testi yaptırdığı belirlendi.

Bu durum üzerine sarı-yeşilli teknik ekip ve futbolcular, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne giderek sürüntü testi yaptırırken, otobüsle stada gelen Osmaniyespor FK takımı, test sonuçlarının çıkmaması üzerine sahaya alınmadı.

İçel İdmanyurdu oyuncularıyla sahaya çıkan orta hakem Ugurcan Gökler, Osmaniyespor FK'nin test sonuçlarının yetişmemesi üzerine maçı tatil etti. Karşılaşmayla ilgili nihai kararın TFF tarafından birkaç gün içinde verileceği bildirildi.

Osmaniyespor FK Teknik Direktörü Mustafa Diliçıkık, yaşanan olaydan dolayı şaşkın ve üzüntülü olduklarını söyledi.

TFF'nin sürüntü testi istediğini, kendilerine ise antikor testi yapıldığı için sıkıntı yaşandığını dile getiren Diliçıkık, "Federasyon, kulüplerden sürüntü testi istiyormuş, biz ise antikor testi yaptırmıştık. Tamamen sıkıntı bundan kaynaklandı. İstenilen testi de yaptırdık ama sonuç maç saatine kadar yetişmedi. Temennimiz maçın ileri bir tarihe ertelenmesi." diye konuştu.