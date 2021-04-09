Osmanlı mimarlık sanatının muhteşem yüzyılını inşa etmiş bir dahi: Mimar Sinan

AA

Edirne'de başta ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere çarşılar, köprüler ve kervansaraylar inşa eden Mimar Sinan, eserlerinin ihtişamı ve görkemiyle kentin mimari yapısının temelini oluşturuyor.

Eserleriyle günümüz mimarlarına ışık olan ve kentin simge yapılarını inşa eden Mimar Sinan, Edirne'deki 13 eseriyle her zaman hayırla yad ediliyor.

Mimar Sinan'ın eserlerinden UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi, Ali Paşa Çarşısı, Rüstem Paşa Kervansarayı, Sokullu Mehmet Paşa Hamamı ve kente su temini için inşa ettiği su kemerleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- "Ağırnaslı olsa da bir o kadar da Edirneli"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk AA muhabirine, Mimarlar ve Mimar Sinan Günü etkinliklerinin, Sinan'ın daha iyi anlatılması ve anlaşılması için önemli olduğunu söyledi.

Sinan'ın kendisini "El fakir-ül hakir Sinan" diye tanımladığını anımsatan Soytürk, onun eserlerinin Osmanlı'nın ve İslam'ın politik gücünü dışa vuruşunu yansıttığını ifade etti.

Mimar Sinan'ın her ne kadar Ağırnaslı olsa da bir o kadar da Edirneli olduğunu belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat'ın hizmetinde, Osmanlı'nın muhteşem yüzyılına tanıklık etmiş, imparatorluğun üç kıtaya yayılmış geniş coğrafyasında verdiği yüzlerce eser ile Osmanlı mimarlık sanatının muhteşem yüzyılını inşa etmiş bir dahi, bir bilge kişiliktir.

16. yüzyıldan günümüze kadar gelmeyi başarmış, her biri birer azamet ve zarafet timsali, Osmanlı'nın ve İslam'ın politik gücünün dışa vurumu olan eserleri ile Türk mimarlık tarihinin zamana ruh üfleyen büyük ismi o. Çağdaşlaşmanın ve günümüz mimarlarının gözünde, dönüp dönüp 'ders' diye okunası bir deha kişilik."

- "Selimiye Camisi'yle Edirne'ye mührünü vurdu"

Soytürk, Mimar Sinan'ın, Türk-İslam mimarisinin en büyük eseri olan Selimiye Camisi'yle Edirne'ye mührünü vurduğunu dile getirdi.

Edirne'ye gelenlerin ilk selam durduğu yerin Selimiye olduğuna dikkati çeken Soytürk, şöyle devam etti:

"Selimiye Külliyesi'nin inşası sürerken İstanbul'dan başka bir şehirde başından sonuna kadar yaşamamıştır. Hatta çok sevdiği torunu, yüreğinin ince sızısı Fatma'yı bu şehirde toprağa vermiş. Derler ki, o derin sızısını Selimiye'deki 'ters lale' motifiyle 'Mühr-ü Sinan' diye nakşetmiştir.

Selimiye, Osmanlı mimarisinin şahikasıdır. Koca Sinan da bilgeliğinin birikimini burada ispat etmiştir. Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi'ndeki türbesinde hazirenin mezar anıtının başucundaki dua penceresi üzerinde hattat Karahisari tarafından yazılan kitabedeki mısrada 'Gicti bu demde cihandan pir-i Mimaran Sinan' yazar. Eserleriyle adını sadece ülkemize değil, dünyaya nakşeden bugünün mimarları ve mimar adayları için dehası ve yapıtlarıyla en önemli rol model olan baş mimarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

- Sinan'ın eserleri Mimar Sinan rotasıyla geziliyor

Soytürk, Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistler için Trakya Kalkınma Ajansı'yla birlikte "Mimar Sinan Rotası" hazırlandığını, bu rotayla Sinan'ın eserlerinin ihtişamının görüldüğünü ifade etti.

Rotanın ilgi gördüğünü belirten Soytürk, "Aslında bu rota Mimar Sinan'ın Avrupa yakasından Büyükçekmece'den başlayan eserlerini takip ediyor. Son durak Edirne ve baş eseri Selimiye. Onun dışında hemen Sokullu Hamamı, Defterdar Paşa Camisi, Havsa'daki Sokullu Külliyesi, Yedigöz Su Kemeri gibi eserlerinden oluşuyor." dedi.