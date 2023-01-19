Osmanlı mirası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Osmanlı mirası "sultan tavuğu" Pursaklar'da yetiştiriliyor
ABONE OL

Farklı ve özel tavuk çeşitleri burada yetiştiriliyor! Osmanlı mirası "sultan tavuğu" da var

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi Evcil Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi ve Kuş Evi'nde 20'den fazla tür kanatlı hayvan yetiştiriliyor. Merkezin veteriner işleri sorumlusu İsa Demir, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu da yaptıklarını da belirterek, farklı ve özel tavuk çeşitlerinin herhangi bir yerde görülebilen cinsten olmadığını ifade etti. Demir, parkın içindeki sultan tavuklarının, Osmanlı döneminde sarayda yetiştirilen bir cins olduğunu vurguladı

Osmanlı mirası
AA

Osmanlı mirası "sultan tavuğu", Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki merkezde yetiştiriliyor.

Pursaklar Belediyesi Evcil Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi ve Kuş Evi'nde 20'den fazla tür kanatlı hayvan yetiştiriliyor. Pursaklar Mahmudiye'deki merkezde bulunan kanatlı hayvanların kuluçka makinesiyle çoğaltılmasıyla türlerinin devamı sağlanıyor. Merkezin veteriner işleri sorumlusu İsa Demir, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu da yaptıklarını da söyledi.

HEPSİNİ BİR ARADA BULUNDURAN NADİR KOLEKSİYON

Parktaki kanatlı türlerinin sahiplenilebilir veya barındırılabilir olmasının yanında hepsini bir arada bulunduran nadir koleksiyondan oluştuğunu ifade eden Demir, "Çeşitli sülün gruplarımız var burada, bir tanesi elmas sülünü, altın sülünü, kral sülünü, mavi sülün gibi onlarca sülün grubu var. Bunun yanı sıra tavus kuşu herkesin malumu renklerinden ötürü bilinir mavidir. Burada yaygın bulunmayan yeşil tavus kuşu var java türlerimiz arasında" dedi.

"HERHANGİ BİR YERDE GÖRÜLEBİLEN CİNSTEN DEĞİL"

Farklı ve özel tavuk çeşitlerinin herhangi bir yerde görülebilen cinsten olmadığını ifade eden Demir, parkın içindeki sultan tavuklarının, Osmanlı döneminde sarayda yetiştirilen bir cins olduğunu vurguladı. Demir bu türün, bacaklarında ve kafasındaki tüylü yapısıyla güvercine benzediğini kaydetti. Değişik türler arasında bulunan siyah tavuğun kemikleri ve derisine kadar siyah renkte olduğunu aktaran Demir, Brahma tavuğu gibi nadir bulunan cinslerin de yetiştiriciliğini yaptıklarını anlattı.

"KULUÇKA MAKİNESİYLE TÜRLER GİDEREK ARTIYOR"

Kuluçka makinesiyle üretime başlanan türlerin giderek arttığını kaydeden Demir, çoğaltıp yetiştirilen hayvanların Pursaklar Belediyesi'nin açtığı Endemik Vadi gibi parklara salınarak görselliğe katkı sağladıklarını anlattı. Demir, Evcil Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi ve Kuş Evi'nin çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı da amaçladıklarını vurguladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tokat'ta tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti! - Günün Haberleri
GÜNDEM Tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti!
Ehliyet affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Ehliyet affında yeni gelişme var mı, son durum nedir?
GÜNDEM Ehliyet affı çıktı mı?
Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
GÜNDEM Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara cihaz hediyesi
GÜNDEM Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara ...
Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
GÜNDEM Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
GÜNDEM Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
Son dakika haberi: AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
GÜNDEM AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
Müdür bankayı 9 milyon dolandırmıştı! Son dakika: Büyük vurgunda yeni gelişme! Müdürle ilgili detaylar ortaya çıktı!
GÜNDEM Banka müdüresi 9 milyon TL'yi zimmetine geçirmişti! ...
Büyük değişim! O ilçede yerleşik Rusların sayısı savaşla birlikte arttı
GÜNDEM O ilçede yerleşik Rusların sayısı savaşla birlikte ...
19 Ocak'ta ölçüldü... Son dakika: Samsun'da sıcaklık 24 dereceye çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Bugün ölçüldü! O ilde sıcaklık 24 dereceye çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.