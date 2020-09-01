Osmanlı'nın savaşlara hazırlandığı Kocayayla'daki otağlar izole tatilin adresi oldu

AA

Bursa kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olup Uludağ'ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlara sahip Kocayayla, yaz aylarında sıcaktan bunalanların mekanı oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle "izole tatil" arayanlar, Kocayayla'ya yaklaşık 3 yıl önce Kırgızistan'dan getirilen tarihteki Türk devletlerini simgeleyen 16 orijinal "Boz-Üy" adı verilen otağlarda kalmak için sıraya giriyor.

İçinde tuvaleti ve banyosu bulunan, her biri 80 metrekare civarındaki otağlarda geceliği 250 liraya konaklanabiliyor.

Bu arada etrafı karaçam ağaçlarıyla örtülü, bol oksijenli temiz havaya sahip yaylada karavanla tatil yapanların sayısı artarken gelecek ay açılması planlanan bungalov evler de şimdiden rezerve ediliyor.

- "Kocayayla her mevsim ayrı güzel"

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocayayla'ya son dönemde büyük ilgi gösterildiğini söyledi.

Bölgedeki kanalizasyon ve tuvalet konusundaki eksiklikleri giderdiklerini belirten Keskin, "Kocayayla günübirlik konaklama yeri olarak görülüyor ama biz, insanların burada kalmasını istiyoruz. İnsanlar buranın güzelliklerinden faydalanmalı. Kocayayla her mevsim ayrı güzel." diye konuştu.

Keskin, Kırgızistan'dan getirilen otağların yaylaya ayrı bir güzellik kattığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu mevsimde gelip çadırda kalmak isteyen çok oluyor. Reklam yapmadığımız halde ilgi çok. Bölgedeki bungalovları da hazır hale getirdiğimizde bunun reklamını da yapacağız. Önümüzdeki günlerde 10 bungalovu hizmete sokmuş olacağız. Misafirlerimizi dinlenmek üzere Kocayayla'ya bekliyoruz. Hafta sonunda günübirlik gelenlerle ziyaretçi sayımız 10 bin kişiyi geçiyor. Biz çadırların geceliğine 250 lira alıyoruz. Kocayayla'ya gelince burada uzun süreli konaklama isteği oluyor. Çadırların içinde 10 kişiye kadar kalınabilir. İçinde tuvaleti, banyosu var."