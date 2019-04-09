Türk ve İslam tarihinin olduğu kadar, dünya tarihinin de gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu 624 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Peki, Osmanlı padişahları kimdir? Osmanlı padişahları neden öldü? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte sırası ile Osmanlı padişahları....

OSMANLI PADİŞAHLARI

OSMAN GAZİ (1258-1326)

Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır.

Ölüm nedeni: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi, 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.

ORHAN GAZİ (1326 – 1359)

Ulema ve hanedan mensuplarının yaptığı topantıda, askeri başarılarından dolayı padişahlığa getirildi. Başta kardeşi Alaaddin Bey'in padişah olmasını isteyen Orhan Bey, kardeşinin kabul etmemesi üzerine tahta gelmiştir.

Ölüm nedeni: 82 yaşındayken felç yüzünden öldü.

I. MURAD (1359 – 1389)

I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar, Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı.

Ölüm nedeni: Harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389'da Sırplar'ın büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı sonunda, Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada göğsünde sakladığı hançeri birinci Murad'a daplayarak sultanı şehit etti.

I. BAYEZİD – YILDIRIM BAYEZİT (1360-1403)

I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır.

Ölüm nedeni: En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü içine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır Fatih'in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512'de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetokaya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512'de yolda öldü Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını 'internet için babasını zehirletmişti.

I. MEHMED (1389-1421)

I. Mehmed veya Çelebi Mehmed, beşinci Osmanlı padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi, Mehmed isimli diğer padişahlarınki gibi, Muhammed şeklinde geçer.

Ölüm nedeni: 26 Mayıs 1421 tarihinde Edirne’de iken bir av sırasında at üstüne felç geçiren Sultan Mehmet Çelebi, attan düşüp yaralandı. Bu sırada Veziriazam Amasyalı Bayezid Paşa ve vezirleri İvaz Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşa’yı yanına çağırdı ve “Tez oğlum Murat'ı getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, ölümümü gizleyin.” emrini verdi. Bu vasiyetten kısa süre sonra hayatını kaybetti ve şehzade Murat’a hızlıca haber verildi. Amasya’da vali olarak görev yapan şehzade Murat, başkent Bursa’ya gidene kadar 42 gün geçti. Bu süre içerisinde Sultan Mehmet Çelebi’nin ölümü gizlendi. Padişahlar arasında ölümü gizlenen ilk Osmanlı padişahıdır. II. Murat Bursa’ya gelip tahta çıktıktan sonra, Çelebi Mehmet’in cenazesi Edirne’den Bursa’ya götürüldü ve Yeşil Türbe’ye defnedildi.

II. MURAD (1404-1451)

Babası I. Mehmed Edirne'de bir av kazası sonunda ağır yaralanınca ölüm yatağında devletin idaresinin biran evvel oğlu Murat'a devrini vasiyet etti. Murat, Amasya'dan tahta geçme töreni yapılacak Bursa'ya gelinceye kadar devlet adamları babasının ölümünü sakladılar. Murat 25 Haziran 1421'de Bursa'da gelip culûs ve biat törenleri yapılıp devletin ileri gelenleri ve yeniçerilerin desteğiyle 17 yaşındayken tahta çıktı.

Ölüm nedeni: Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra beyin kanamasından öldü.

FATİH SULTAN MEHMED (1432-1481)

II. Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi, Mehmed isimli diğer padişahlarınki gibi, Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

Ölüm nedeni: Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmedinkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481'de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı Gebze yakınlarında hastalanınca başhekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481'de Gebze'de Hünkğr Çayın (Tekfur Çayın)'nda öldü Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular Bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki sır çözülemedi.

II. BAYEZİD (1447-1512)

II. Bâyezîd veya II. Beyazıt, ayrıca bilinen adıyla Sultân Bayezid-î Velî; Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahı.

Ölüm nedeni: 24 Nisan 1512 tarihinde II. Bayezid, oğlu Selim namına tahtan çekildiğini açıkladı. Taht koltuğunu bıraktığı oğluna şu tavsiyelerde bulundu: “Adaletten ayrılma, acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol. Kimsesizlere şefkat göster, herkesin sana ram olmasını istiyorsan ulemaya çok saygı göster, zaruret olmadıkça kimseye sert davranma.” Sultan Selim'e Dimetoka'da çekilmek istediğini söyleyen II. Bayezid, oğlunun cülusundan 11 gün sonra kalabalık bir grup ile İstanbul'dan Dimetoka'ya doğru yola çıktı. Yola çıktığında da çok hasta ve bitkin olan II. Bayezid ata binemedi, ancak tahtırevan ile seyahate devam edebildi. Yolculuk esnasında Dimetoka'ya ulaşmaya ömrü vefa etmeyen II. Bayezid, yola çıkışından 32 gün sonra 26 Mayıs 1512 tarihinde 62 yaşındayken Edirne- Havsa’daki Abalar köyünde hakka yürüdü. II. Bayezid'in cenazesi İstanbul'a getirildi ve Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra kendi yaptırdığı Bayezid Camii'ndeki türbesine defnedildi. II. Bayezid’in vefat haberi alındıktan sonra, bütün İslâm dünyasında gıyâbî cenaze namazı kılındı.

YAVUZ SULTAN SELİM (1470-1520)

I. Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn unvanına sahiptir.

Ölüm nedeni: Kanserden vefat etti.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ( 1494-1566)

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir.

Ölüm nedeni: Beyin kanamasından öldü.

II. SELİM (1524-1574)

II. Selim, Sarı Selim olarak anılır, 11. Osmanlı padişahı ve 90. İslâm halîfesidir. Kânûnî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Kardeşi Bayezid'e karşı Konya'da yapılan savaşı kazanarak, babasının desteğini aldı.

Ölüm nedeni: Göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.

III. MURAD (1546-1595)

1558 yılında babası II. Selim'in Manisa Sancakbeyliğinden Karaman Valiliğine atanması sonucu dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir Sancakbeyliğine gönderildi.

Ölüm nedeni: Prostat kanserinden öldü.

III. MEHMED (1566-1603)

III. Mehmed, divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî, 13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzadedir.

Ölüm nedeni: Kalp krizi geçirerek öldü.

I. AHMED (1590-1617)

I. Ahmed, 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslâm halifesidir. Sultan III. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

Ölüm nedeni: 28 yaşında mide kanserinden öldü.

I. MUSTAFA (1591-16399

I. Mustafa, 15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. Akli dengesi bozuk olan I. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürdü. Psikolojik rahatsızlığının zamanla geçeceğini savunanların ısrarıyla padişah yapıldı.

Ölüm nedeni: Osmanlı tarihinde tek "Deli" padişahı olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü.

GENÇ OSMAN (1604-122)

II. Osman ya da Genç Osman, divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî, tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi; 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultan'dır.

Ölüm nedeni: Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osman'dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecnibesizlikle askerin isyanına sebep oldu Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahı bir kementle yakalayıp. boğdular Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu.

IV. MURAD (1612-1640)

1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan ve Bağdat fatihidir. IV. Murad İstanbul'da, Sultan I. Ahmed'in ve Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi II. Osman'ın Yedikule zindanlarında bir grup isyancı tarafından öldürülmesi üzerine amcası I. Mustafa tahta geçmişti.

Ölüm nedeni: Sirozdan öldü.

IV. MEHMED (1693-1693)

IV. Mehmed, Avcı Mehmed adıyla da anılır, 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Padişah İbrahim'in Turhan Sultan'dan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648'de 7 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu.

Ölüm nedeni: II. Mahmud, yeniçerilerin onu tekrar tahta geçirmek istemesinden endişe duyarak kardeşi IV. Mustafa'yı 17 Kasım 1808 tarihinde boğdurttu.

II. SÜLEYMAN (1642-1691)

Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu.

Ölüm nedeni: 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691'de tahta çıktı Viyana bozgun yollarında sıkıntılı geçen dört yıllık padişahlığın ardından 6 Şubat 1695'de böbrek yetmezliğinden öldü.

II. AHMED (1643-1695)

Sultan İbrahim Han'ın üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. 1643'te İstanbul'da dünyaya geldi. İyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Kardeşi II. Süleyman'ın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşadı. 21 Haziran 1691'de tahta çıktığı zaman 48 yaşındaydı. Ahmet Han'ın cülusu sırasında Osmanlı Devleti, İkinci Viyana Kuşatmasını takip eden harplerle meşguldü.

Ölüm nedeni: 6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.

II. MUSTAFA (1664-17039

II. Mustafa, lâkabı Gazi, Divan Edebiyatı'ndaki adı İkbâlî; 22. Osmanlı padişahı ve 101. İslam halifesidir. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan'dır. Kuvvetli bir ilim] tahsili yaptı. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır.

Ölüm nedeni: 1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi. Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü.

III. AHMED (1673-1736)

III. Ahmed, divan edebiyatındaki mahlasıyla Necib, 23. Osmanlı padişahı, 102. İslam halifesi ve Lale Devri padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbia Gülnûş Sultan'dır. Sultan II. Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmed, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştı.

Ölüm nedeni: Şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda öldü.

I. MAHMUD (1696-1754)

I. Mahmud, Arapça şiirlerindeki mahlasıyla Sebkati, 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir.

Ölüm nedeni: 21 yıllık padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 17542te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp beyin kanaması geçirdi ve vefat etti.

III. OSMAN (1699-1757)

III. Osman, 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın oğlu ve I. Mahmud'un kardeşidir. Annesi kökeni bilinmeyen Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır.

Ölüm nedeni: Üç yıllık hükümdarlığın sonunda veremden veya mide kanserinden öldü.

III. MUSTAFA (1717-1774)

III. Mustafa, 26. Osmanlı padişahı ve 105. İslam halifesi. Babası Sultan III. Ahmed, annesi Emine Mihrişah Kadın'dır. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştır.

Ölüm nedeni: Yüksek tansiyon hastası olan padişah beyin kanamasından öldü.

I. ABDÜLHAMİT (1725-1789)

I. Abdülhamid, 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet'in oğlu ve III. Mustafa'nın kardeşidir. Sultan I. Abdülhamid, siyasi ve askeri ıslahatlara girişti.

III. SELİM (1761)

III. Selim, divan edebiyatındaki mahlasıyla İlhami, 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir. III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi.

Ölüm nedeni: Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı'yla Mayıs 1807'de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Niznı-ı Cedit taraftarları Rusçukla örgütlenditer Alemdğr Mustafa Paşa bir orduyla Istanbul'a gelerek, Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808'de Üçüncü Selim'i öldürdüler.

IV. MUSTAFA (1779-1808)

IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Babası I. Abdülhamid annesi Ayşe Seniyeperver Sultan'dır. Bazı kaynaklarda annesinin Nükhet-Sedâ Sultan olduğu iddia edilir.