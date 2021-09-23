Osmanlı Partisi Van il başkanı silahlı saldırıda öldü 0:00 / 0:00

İHA

Diyarbakır'da silahlı saldırıda yaralanan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, hayatını kaybetti.

Olay, 5 Eylül akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Köprübaşı mevkiinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. ile oturdukları esnada adı henüz bilinmeyen bir kişi tarafından iddiaya göre tehdit edildi.

OĞLU VE BİR KİŞİ İLE BİRLİKTE AĞIR YARALANDI

Aralarında sözlü tartışma sonrası olay yerinden uzaklaşan şahıs, kısa süre sonra 2 oğlu olan S.I. ve F.I. ile ellerinde silahlarla 3 kişiye saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Camcı'nın cenazesi yakınları tarafından alındı.