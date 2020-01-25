TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor-Keçiörengücü müsabakası, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Ligde mücadele eden iki Başkent ekibi soğuk havaya rağmen kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 eşitlikte tamamlanan maçta 77’nci dakikada ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gören Osmanlısporlu Halil İbrahim Esen takımını son bölümde 10 kişi bıraktı.
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