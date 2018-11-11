Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor, Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip 10. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Magaye Gueye hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelede 42. dakikada oynanırken İstanbulspor'da Ali Dere direkt kırmızı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Osmanlıspor, tek golle 3 puana uzanan taraf oldu. Ankara temsilcisi bu sonuçla 3 maçın ardından 3 puana uzanmış oldu ve puanını 16'ya yükseltti. İstanbulspor ise 12. haftayı 13 puanla kapadı.

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