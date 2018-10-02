Başkent temsilcisi, ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Sahasında oynadığı 3 maçı kaybeden mor-sarılılar, 9 puanını da deplasmanda topladı.İç saha puan tablosunda son sırada bulunan Osmanlıspor, dış saha puan tablosunda ise Boluspor'un ardından en başarılı ikinci takım oldu.Dış sahada sadece Boluspor'a mağlup olan Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0, Kardemir Karabükspor'u 4-0, Gazişehir Gaziantep'i de 3-2 yendi.Deplasmanda 10 gol atan mor-sarılılar, kalesinde 3 gol gördü.

OSMANLISPOR, EVİNDE "MİSAFİR" OLDU

Başkent temsilcisi, aynı performansı ise sahasında gösteremedi. Ligde iç sahada puanı bulunmayan tek takım konumundaki Osmanlıspor, evinde gol dahi atamadı.Mor-sarılı ekip, Osmanlı Stadı'nda Giresunspor ve Gençlerbirliği'ne 1-0, Denizlispor'a da 2-0 mağlup oldu.Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Osmanlıspor, 7. haftası geride kalan ligde 9 puanla 8. sırada yer alıyor.

Osmanlıspor, ligin 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

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