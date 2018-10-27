OsmanlıSpor FK - Altınordu sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. OsmanlıSpor FK, 28 Ekim 2018 Pazar günü Altınordu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. OsmanlıSpor FK 13 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Altınordu 10 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi OsmanlıSpor FK, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Altınordu son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 505. İddaa'da OsmanlıSpor FK kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Altınordu kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

OsmanlıSpor FK son hafta oynanan Medical Park Antalyaspor maçında 3-4 kazandı.

Altınordu ise Samsunspor karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

OsmanlıSpor FK, evinde 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Altınordu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Altınordu, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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