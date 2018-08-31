OsmanlıSpor FK - Gençlerbirliği rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında OsmanlıSpor FK ile Gençlerbirliği, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi OsmanlıSpor FK 3 puanla 11. sırada, Gençlerbirliği 9 puanla 1. sırada bulunuyor. OsmanlıSpor FK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gençlerbirliği son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 273 kodlu maçı oynayanlar; OsmanlıSpor FK galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.10, Gençlerbirliği galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

OsmanlıSpor FK son haftadaki Akhisar Bld.Genç. müsabasında 2-1 yenildi.

Gençlerbirliği ise Bursaspor maçında 1-0 kazandı.

OsmanlıSpor FK, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Gençlerbirliği, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gençlerbirliği 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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