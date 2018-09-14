Osnabrück - Karlsruher düellosu

Osnabrück ve Karlsruher, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Osnabrück 12 puanla 3. sırada, Karlsruher 7 puanla 14. sırada bulunuyor. Osnabrück, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Karlsruher, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 329. İddaa'da Osnabrück kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Karlsruher kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Osnabrück son hafta oynanan Unterhaching maçında 4-1 yenildi.

Karlsruher ise Carl Zeiss Jena karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Osnabrück, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Osnabrück, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Karlsruher, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Karlsruher, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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