Osnabrück - Preussen Munster maçı heyecanı

Osnabrück ve Preussen Munster, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. Osnabrück 8 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Preussen Munster 9 puanda ve 1. sırada. Osnabrück son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Preussen Munster, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 280. İddaa'da Osnabrück kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Preussen Munster kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Osnabrück son haftadaki Unterhaching müsabasında 4-1 yenildi.

Preussen Munster ise Sonnenhof Grossaspach maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Osnabrück, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Preussen Munster, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Preussen Munster, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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