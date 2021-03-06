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Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS),kadın çalışan istihdamı konusunda bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) iş birliği ile hayata geçirilen “İş’te Balans Projesi” ile Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde öğrenim gören çok sayıda kadın öğrenciye ulaşmayı amaçlayan dernek, hem kadın çalışan istihdamına hem de sektördeki kalifiye eleman sorununun çözümüne destek sağlayacak.

Proje başlangıcında ilk aşamada 10 farklı üniversitenin yanı sıra lise ve meslek liselerinde de pandemi koşulları sebebiyle alınan önlemler gereği online veya fiziki olarak panel ve konferanslar düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerde, otomotiv satış sonrası sektörü tanıtılarak, sektördeki kariyer fırsatlarına ve başarı hikayelerine yer verilecek. Ayrıca OSS Derneği üyeleri, staj programına katılmak ve iş başvurusunda bulunmak isteyen genç kadınların özgeçmişlerinin yer aldığı KAGİDER İK Portalı’na ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler.

Proje hakkında bilgiler veren OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erfan, "Daha eğitimli kalifiye öğrencileri sektörümüzde görebilmek, onlarla daha kolay ve daha hızlı iletişim kurabilmek adına yola çıktık. Bu proje ile sektörümüzdeki maskülen algısını kırmayı ve kadın çalışan istihdamını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de, “Otomotiv satış sonrası sektörü, sektör olarak kadınların az bulunduğu, ama güçlü bir katkı yaparak değer yaratabileceği bir alan. Projemiz ile genç kadınların dikkatini bu alana çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.