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Östers: 4 - Helsingborg: 4
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Östers: 4 - Helsingborg: 4

Östers ile Helsingborg İsveç Superettan mücadelesinde rakip oldu. Karşılaşma 4-4 beraberlikle sona erdi

27 Ekim 2018 Cumartesi, 16:30 | Güncelleme:
İsveç Superettan maçında Östers ile Helsingborg karşılaştı.

30. dakikada Mohammed Abubakari, tabelayı 0-1 yaptı. Dakikalar 45 olduğunda Simon Helg ev sahibi takımın 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İlk 45 dakikada Helsingborg futbolcusu Markus Holgersson sarı kart gördü. 51. dakikada Helsingborg futbolcusu Andreas Granqvist skoru 1-2 yaptı.

55. dakikada Mohammed Abubakari skoru 1-3 olarak değiştirdi.

59'da Helsingborg oyuncusu Rasmus Jönsson tabelanın 1-4 olarak değişmesini sağladı.

84. dakikada Östers, Mattias Pavic ile 2-4 yaparak farkı 2'e indirdi.

87. dakikada Dragan Kapcevic attığı golle tabelayı 3-4 yaptı.

90. dakikada Östers futbolcusu Manz Karlsson skoru 4-4 yaptı.

İkinci 45 dakikada Östers futbolcusu Manz Karlsson sarı kart gördü.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 4-4 tamamlandı.

İddaa'da 262 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 3.20 oran kazanmış oldu.

Östers takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 beraberlik. Konuk Helsingborg ise bu süreçte 1 kez kazandı, 2 beraberlik aldı, 2 kez yenildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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