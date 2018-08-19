Östers - IK Frej Taby maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında Östers ile IK Frej Taby, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Östers 28 puanla 5. sırada, IK Frej Taby 22 puanla 10. sırada bulunuyor. Östers son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. IK Frej Taby, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 735 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Östers kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, IK Frej Taby sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Östers son haftadaki Helsingborg müsabasında 0-2 kazandı.

IK Frej Taby ise Falkenbergs FF karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Östers, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 11 gol yedi.

IK Frej Taby, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Frej Taby 13 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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