Östers - Jönköpings Södra maçı rakamları

İsveç Superettan maçında Östers ile Jönköpings Södra, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Östers 31 puanla 8. sırada, Jönköpings Södra 25 puanla 11. sırada bulunuyor. Östers son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jönköpings Södra, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 805 kodlu maçı oynayanlar; Östers galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Jönköpings Södra galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Östers önceki hafta Jönköpings Södra mücadelesinde 0-2 yenildi.

Jönköpings Södra ise Östers maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Östers, 13 gol attı ve 14 gol yedi.

Jönköpings Södra ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jönköpings Södra, 10 gol atarken 12 gol yedi.

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