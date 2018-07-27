Östersunds FK - Elfsborg maçı rakamları

Östersunds FK ve Elfsborg, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Östersunds FK 24 puanla 5. sırada, Elfsborg 16 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Östersunds FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Elfsborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 324. İddaa'da Östersunds FK kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Elfsborg kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Östersunds FK son haftadaki Jönköpings Södra müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Elfsborg ise Norrköping karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Östersunds FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Östersunds FK, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Elfsborg, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elfsborg 9 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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