Östersunds FK - Kalmar karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan maçında Östersunds FK ile Kalmar, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Östersunds FK 30 puanla 4. sırada, Kalmar 23 puanla 8. sırada bulunuyor. Östersunds FK son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kalmar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 641 kodlu maçı oynayanlar; Östersunds FK galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Kalmar galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Östersunds FK önceki hafta Kalmar mücadelesinde 3-0 kazandı.

Kalmar ise Östersunds FK karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Östersunds FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Östersunds FK, kendi sahasında 14 gol attı, 9 gol yedi.

Kalmar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kalmar, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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