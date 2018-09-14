Östersunds FK - Malmö FF maç önü

İsveç Allsvenskan maçında Östersunds FK ile Malmö FF, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 33 puanlı Östersunds FK 5. sırada bulunuyor, Malmö FF 37 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Östersunds FK, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Malmö FF, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Östersunds FK kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Malmö FF sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Östersunds FK son haftadaki Malmö FF müsabasında 0-1 yenildi.

Malmö FF ise Östersunds FK karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Östersunds FK, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 11 gol yedi.

Malmö FF, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Malmö FF 16 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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