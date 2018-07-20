Östersunds FK - Trelleborg maçı istatistikleri

İsveç Allsvenskan maçında Östersunds FK ile Trelleborg, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Östersunds FK 21 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Trelleborg 12 puanda ve 13. sırada. Östersunds FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Trelleborg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 243 kodlu maçı oynayanlar; Östersunds FK galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Trelleborg galibiyet oranı 6.25. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Östersunds FK önceki hafta Kalmar mücadelesinde 3-0 kazandı.

Trelleborg, Atvidaberg karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Östersunds FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Östersunds FK, kendi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Trelleborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trelleborg, 7 gol atarken 8 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ