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ÖSYM 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Geri sayım... 2021 YKS sınav sonuç tarihi

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversite sınavına gidecek. Merakla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin ÖSYM tarihi verdi. YKS sonuçlarından sonra tercih işlemleri için tarih belirlenecek. İşte 2021 YKS sınav sonuç tarihi...

YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS’de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

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