Haberler Gündem ÖSYM 2024 sınav takvimi açıklandı mı ? Yeni sınav takvimi ile 2024 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2024 yeni sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla az bir süre kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. İşte 2024 KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri hakkında merak edilenler... Habertürk Giriş: 15.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:52 facebook

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ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Yeni yıla az bir süre kala ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI? ÖSYM, sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimiz güncellenecektir.