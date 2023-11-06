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        Haberler Gündem ÖSYM 2024 sınav takvimi belli oldu! Yeni sınav takvimi ile 2024 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, YKS ne zaman yapılacak?

        ÖSYM 2024 yeni sınav takvimi açıklandı!

        ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla az bir zaman kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. Son dakika gelişmesi ile "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı. İşte 2024 KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:49
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        ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini koruyor. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Yeni yıla az bir süre kala ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

        ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 yılında düzenlenecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS, TUS ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazandı.

        Buna göre;

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 03.03.2024,

        2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 14.07.2024,

        2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 20.07.2024,

        2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 21.07.2024,

        2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 04.08.2024 tarihlerinde düzenlenecek.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 YKS NE ZAMAN?

        YKS sınav tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla netlik kazandı.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 08.06.2024

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): 09.06.2024

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT):09.06.2024 tarihlerinde düzenlenecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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