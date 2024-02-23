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        Haberler Gündem ÖSYM 2024 sınav takvimi: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS ne zaman, başvurular ne zaman alınıyor?

        ÖSYM 2024 sınav takvimi ile sınavlar ne zaman yapılacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, internet sitesi üzerinden açıklandı. 2024 KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaları sonrasında 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 20:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:47
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        ÖSYM binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Takvim ile beraber YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de kesinlik kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adayları sınav tarihlerini araştırıyor. İşte "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile hangi sınav ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurmuştu.

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        YKS BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        2024-YKS başvurularI başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruları ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

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        2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

        2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

        KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

        KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

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        2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

        2024 YÖKDİL NE ZAMAN?

        Yıl içerisinde iki defa yapılan YÖKDİL yani Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki yani YÖKDİL/1 2024 ylında 25 Şubat Pazar günü yapılacak. 2024 YÖKDİL/1 başvuruları 10 - 17 Ocak arasında gerçekleşecek. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde alınacak.

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        2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

        ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

        Bu sınava ilişkin başvurular 1 Mart ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

        ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

        Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

        ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

        Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        2024 EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM'nin sınav takvimi ile 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınav tarihi belli oldu.

        Buna göre, 2024 EKYS sınavı 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. 2024 EKYS sınavına ilişkin başvurular 4 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında alınacak.

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