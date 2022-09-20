YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasındayapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internetteyayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYIN