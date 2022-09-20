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ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

YKS ek yerleştirme sonuçları 19 Eylül tarihinde açıklandı. Tercih yerleştirme sonuçları ölçüsünde üniversite kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler elektronik ya da bireysel kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM YKS ek tercih tarihleri takvimini yayınlanmasının ardından YKS üniversite ek yerleştirme kayıt tarihleri de netlik kazanmış oldu. "Peki 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa kayıt hakkı kazanan üniversite adayları, YKS ek yerleştirme kayıtlarının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Ünivesite kaydı esanasında gerekli olan evraklar YKS ek tercih kılavuzunda yayınlanırken elektronik ve bireysel kayıt işlemlerinin başlacağı tarih gündemden düşmüyor. Peki ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasındayapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internetteyayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

    EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

    İlk aşamada online kayıt yaptıracak öğrenciler, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini yapacak.

    Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

     
  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

    b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

     
  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

    d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

     
  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

     
  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
  • ÖSYM açıkladı! 2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

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